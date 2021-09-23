Дух захватывает: Меган Фокс и Кортни Кардашьян снялись топлес в жаркой фотосессии

Ким Кардашьян ранее сама демонстрировала продукцию собственных марок. Но в последнее время стала привлекать к кампейнам и других знаменитостей. Так, для рекламы своего бренда белья и домашней одежды Skims звезда сети уже приглашала культовую модель Кейт Мосс. А теперь ее одежду примерили популярная актриса Меган Фокс. В съемке также приняла участие старшая сестра Ким - Кортни Кардашьян.

Меган и Кортни снялись в жаркой и провокационной фотосессии: одетые в нижнее белье, они обнимаются, касаются друг друга, кормят ягодами и всячески демонстрируют свои совершенные тела. На некоторых фото они предстали топлес, подняв градус съемки до максимума. В сети поднялась волна обсуждений. И большинство фолловеров просто в восторге. Фанаты признаются, что они давно не видели столь "горячей фотосессии", и от нее просто "захватывает дух".

Корнтни Кардашьян и Меган Фокс для Skims (фото: instagram.com/kimkardashian)