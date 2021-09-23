Дух захватывает: Меган Фокс и Кортни Кардашьян снялись топлес в жаркой фотосессии

Меган Фокс и Кортни Кардашьян стали героинями нового кампейна бренда Ким Кардашьян. Фотосессия получилась невероятно горячей, сделав девушек главными звездами всех светских порталов.
На странице Ким Кардашьян, для бренда которой была устроена съемка, поднялся настоящий ажиотаж.
Ким Кардашьян ранее сама демонстрировала продукцию собственных марок. Но в последнее время стала привлекать к кампейнам и других знаменитостей. Так, для рекламы своего бренда белья и домашней одежды Skims звезда сети уже приглашала культовую модель Кейт Мосс. А теперь ее одежду примерили популярная актриса Меган Фокс. В съемке также приняла участие старшая сестра Ким - Кортни Кардашьян.
Меган и Кортни снялись в жаркой и провокационной фотосессии: одетые в нижнее белье, они обнимаются, касаются друг друга, кормят ягодами и всячески демонстрируют свои совершенные тела. На некоторых фото они предстали топлес, подняв градус съемки до максимума. В сети поднялась волна обсуждений. И большинство фолловеров просто в восторге. Фанаты признаются, что они давно не видели столь "горячей фотосессии", и от нее просто "захватывает дух".
Также ранее Канье Уэст публично выразил чувства Ким Кардашьян.