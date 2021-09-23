Дух захоплює: Меган Фокс і Кортні Кардашьян знялися топлес у спекотній фотосесії

Кім Кардашьян раніше сама демонструвала продукцію власних марок. Але останнім часом стала залучати до кампейнів і інших знаменитостей. Так, для реклами свого бренду білизни та домашнього одягу Skims зірка мережі вже запрошувала культову модель Кейт Мосс. А тепер її одяг приміряли популярна актриса Меган Фокс. У зйомці також взяла участь старша сестра Кім - Кортні Кардашьян.

Меган і Кортні знялися в жаркій і провокаційній фотосесії: одягнені в нижню білизну, вони обіймаються, торкаються одна одну, годують ягодами і всіляко демонструють свої досконалі тіла. На деяких фото вони постали топлес, піднявши градус зйомки до максимуму. У мережі піднялася хвиля обговорень. І більшість фоловерів просто в захваті. Фанати зізнаються, що вони давно не бачили настільки "гарячої фотосесії", і від неї просто "захоплює дух".

Корнтні Кардашян і Меган Фокс для Skims (фото :instagram.com/kimkardashian)