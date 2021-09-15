Джастин и Хейли Бибер спровоцировали слухи о пополнении в семье: невозможно скрыть

24-летняя Хейли Бибер была одета в облегающее черное платье с соблазнительным декольте и ничем не выдавала возможную беременность. А вот ее 27-летний муж Джастин Бибер своим поведением заставил публику задуматься. Дело в том, что певец то и дело клал руки на живот жены, чего обычно не делал. Хотя он, стоит признать, всегда ведет себя крайне нежно и трепетно с девушкой во время их совместных выходов.

Джастин и Хейли Бибер на красной дорожке (фото: instagram.com/haileybieber)

Разумеется, сама пара никаких комментариев по этому поводу не давала. Ранее в интервью Хейли призналась, что в Джастине нашла то, что искала. И надеется прожить с ним всю жизнь.