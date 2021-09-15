Джастін і Хейлі Бібер спровокували чутки про поповнення в родині: неможливо приховати

Джастін і Хейлі Бібер завжди розповідали, що мріють створити велику сім'ю в молодому віці. І схоже, вони вже активно працюють над цим.
Спільна поява пари на Met Gala спровокувала хвилю чуток про вагітність Хейлі.
24-річна Хейлі Бібер була одягнена в облягаючу чорну сукню зі спокусливим декольте і нічим не видавала можливу вагітність. А ось її 27-річний чоловік Джастін Бібер своєю поведінкою змусив публіку задуматися. Справа в тому, що співак раз у раз клав руки на живіт дружини, чого зазвичай не робив. Хоча він, варто визнати, завжди поводиться вкрай ніжно і трепетно з дівчиною під час їх спільних виходів.
Зрозуміло, сама пара ніяких коментарів з цього приводу не давала. Раніше в інтерв'ю Хейлі зізналася, що в Джастіні знайшла те, що шукала. І сподівається прожити з ним все життя.
Спочатку ми були друзями дуже довго, перш ніж виникло щось романтичне. Але ми завжди знали, що дотримуємося того, чого хочемо від майбутнього. Ми говорили про бажання одружитися у молодому віці, про молоду сім'ю і побудову життя. Ще до того, як ми дізналися, що хочемо бути один з одним, - розповіла Хейлі. - Я весь час дізнаюся нове про нього, про себе і про наші стосунки. У нас бувають невеликі сварки та інше, з чим іноді доводиться працювати? Так, звичайно, але це ніколи не було схоже на роботу, тому що я так його люблю. Я бачу з ним вічність".
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