Ни единой морщинки: 56-летняя Моника Беллуччи покорила красотой на фото крупным планом

Моника Беллуччи на новом черно-белом фото предстала в простом свитере, легким макияжем и укладкой на прямой пробор. Но даже в таком виде ее лицо впечатлило фолловеров. На нем нет ни единой морщинки, кожа светится красотой и свежестью. Моника смотрит в камеру с легким прищуром и выглядит юной и невинной.

Моника Беллуччи выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Понедельник и время начала рабочего дня. Наслаждайтесь неделей", - написала экс-супруга Венсана Касселя. Удивительно молодой внешний вид культовой итальянской дивы свел сеть с ума:

"Мне нравится, насколько ты всегда честна", "Прекрасный ангел", "Восхитительна", "Так чудесна", "Невинность в лучшем виде", "Привет, принцесса, у тебя идеальное телосложение, ты такая сексуальная", - пишут они.