Жодної зморшки: 56-річна Моніка Беллуччі підкорила красою на фото крупним планом

Моніка Беллуччі на новому чорно-білому фото постала в простому светрі, легким макіяжем і укладкою на прямий проділ. Але навіть у такому вигляді її обличчя вразило фоловерів. На ньому немає жодної зморшки, шкіра світиться красою і свіжістю. Моніка дивиться в камеру з легким прищуром і виглядає юною і невинною.

Моніка Беллуччі виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Понеділок і час початку робочого дня. Насолоджуйтесь тижнем", - написала екс-дружина Венсана Касселя. Дивно молодий зовнішній вигляд культової італійської Діви звів мережу з розуму:

"Мені подобається, наскільки ти завжди чесна", "Прекрасний ангел", "Чудова", "Така чудова", "Невинність в кращому вигляді", "Привіт, принцеса, у тебе ідеальна статура, ти така сексуальна", - пишуть вони.