Экс-НеАнгел Виктория высказалась о реакции Каминской и Никитина на скандальное видео с тортом

Сразу после обнародования видео Вике позвонила Слава, она была крайне недовольна выходкой коллеги и не выбирала выражений.

Виктория рассказала о реакции Славы на скандальное видео с тортом

"Говорит: "Зачем ты это сделала? Что это такое?". Это было в очень оскорбительной манере: "Да ты у*бище. Да ты танцуешь так же. Я забрала всех музыкантов, и не будет у тебя ни музыкантов, ни концертов. Никогда". Вот было такое сказано. И бросила трубку", - передала разговор с экс-коллегой Смеюха.

Девушка добавила, что Слава звонила ее родственникам и пиар-менеджеру, отправляла личные сообщения с нелестными словами.

Виктория также уточнила, почему пошла на дерзкий публичный шаг и решилась на это только сейчас.

Виктория пояснила, почему решилась заявить о своих обидах только сейчас (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я была истощена внутренне, мне не хватало энергии для того, чтобы взять и сказать об этом. Эту смелость я загнала глубоко в недра сознания. Когда это написала (текст под скандальным видео - ред.), то поняла, что честна с людьми и с собой", - отметила певица.

После скандала Виктория не заблокировала Славу в соцсетях и не будет этого делать. Вот почему.

"Я давно ей все простила. Это человек, который приносил мне много как хороших, так и не очень эмоций", - заявила она.

Смеюха уточнила, какой была реакция продюсера Юрия Нкитина на происходящее. Мужчина просто отстранился от конфликтной ситуации.

"Он давно отошел от "НеАнгелов" и переключился на другие вещи", - пояснила его позицию Виктория.

Певица призналась, на что заработала за время работы в коллективе. Так, она успела купить квартиру в столице.

"Это моя гордость, это небольшая квартира. Однушечка. Потому что я одна и семьи у меня не было. У меня есть сбережения. Но я ни на что столько денег не расходовала, как на путешествия", - отметила она.