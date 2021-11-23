Екс - НеАнгел Вікторія висловилася про реакцію Камінської і Нікітіна на скандальне відео з тортом

Відразу після оприлюднення відео Віке подзвонила Слава, вона була вкрай незадоволена витівкою колеги і не вибирала виразів.

Вікторія розповіла про реакцію Слави на скандальне відео з тортом

"Каже:" Навіщо ти це зробила? Що це таке?". Це було в дуже образливій манері: "Та ти у*біще. Та ти танцюєш так само. Я забрала всіх музикантів, і не буде у тебе ні музикантів, ні концертів. Ніколи". Ось було таке сказано. І кинула трубку",-передала розмову з екс-колегою Смеюха.

Дівчина додала, що Слава дзвонила її родичам і піар-менеджеру, відправляла особисті повідомлення з невтішними словами.

Вікторія також уточнила, чому пішла на зухвалий публічний крок і зважилася на це тільки зараз.

Вікторія пояснила, чому зважилася заявити про свої образи тільки зараз (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я була виснажена внутрішньо, мені не вистачало енергії для того, щоб взяти і сказати про це. Цю сміливість я загнала глибоко в надра свідомості. Коли це написала (текст під скандальним відео - ред.), то зрозуміла, що чесна з людьми і з собою", - зазначила співачка.

Після скандалу Вікторія не заблокувала Славу в соцмережах і не буде цього робити. Ось чому.

"Я давно їй все пробачила. Це людина, яка приносила мені багато як хороших, так і не дуже емоцій", - заявила вона.

Смеюха уточнила, якою була реакція продюсера Юрія Нкітіна на те, що відбувається. Чоловік просто відсторонився від конфліктної ситуації.

"Він давно відійшов від"НеАнгелів" і переключився на інші речі", - пояснила його позицію Вікторія.

Співачка зізналася, на що заробила за час роботи в колективі. Так, вона встигла купити квартиру в столиці.

"Це моя гордість, це невелика квартира. Однушечка. Тому що я одна і сім'ї у мене не було. У мене є заощадження. Але я ні на що стільки грошей не витрачала, як на подорожі", - зазначила вона.