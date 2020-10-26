Еще один участник "Танцев со звездами" заболел коронавирусом

Дмитрий Жук, партнер фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной на "Танцев со звездами", подхватил коронавирусную инфекцию. Танцор не смог выйти на паркет девятого прямого эфира из-за плохого самочувствия, поэтому его заменил Дмитрий Дикусар.

Девятый эфир назывался "Вечер выпускников", и он был посвящен звездам прошлых сезонов. Поэтому вместе с Саниной и Дикусаром танцевал еще Женя Кот, который в прошлом году стал победителем вместе с Ксенией Мишиной.

Трио продемонстрировало страстное аргентинское танго и получило высокие оценки судей (39 из 40 баллов), а также поддержку телезрителей, которые активно голосовали за них.

Юлия Санина, Дмитрий Дикусар и Женя Кот (видео: YouTube)

В этом выпуске Юлия Санина и Дима Жук стали первой парой, которая прошла в следующий эфир. Но пока не известно, сможет ли танцор выступить в десятом прямом эфире, который состоится 1 ноября. Кроме плохого самочувствия у Дмитрия также поднялась высокая температура.

Стоит отметить, что коронавирус поразил уже несколько участников проекта. И если Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина, а также Дарья Петрожицкая смогли продолжить участие на проекте несмотря на инфекцию, то Олег Винник и Алена Шоптенко не смогли выйти на паркет. Кроме того, COVID-19 отправил на самоизоляцию Позитива и его партнершу Юлию Сахневич.

Напомним, Позитив прокомментировал свой вылет из "Танцев со звездами".

Ранее на "Танцах со звездами" резко поменялись фавориты.