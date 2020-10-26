Ще один учасник "Танців з зірками" захворів коронавірусом

Дмитро Жук, партнер фронтвумен групи The Hardkiss Юлії Саніної на "Танців з зірками", підхопив коронавірусну інфекцію. Танцюрист не зміг вийти на паркет дев'ятого прямого ефіру через погане самопочуття, тому його замінив Дмитро Дікусар.

Дев'ятий ефір називався "Вечір випускників", і він був присвячений зіркам минулих сезонів. Тому разом з Саніною і Дікусаром танцював ще Женя Кіт, який минулого року став переможцем разом з Ксенією Мішиною.

Тріо продемонструвало пристрасне аргентинське танго і отримало високі оцінки суддів (39 з 40 балів), а також підтримку телеглядачів, які активно голосували за них.

Юлія Саніна, Дмитро Дікусар і Женя Кіт (відео: YouTube)

У цьому випуску Юлія Саніна і Діма Жук стали першою парою, яка пройшла в наступний ефір. Але поки не відомо, чи зможе танцюрист виступити у десятому прямому ефірі, який відбудеться 1 листопада. Крім поганого самопочуття у Дмитра також піднялася висока температура.

Варто зазначити, що коронавірус вразив вже кілька учасників проєкту. І якщо Ольга Фреймут та її партнер Ілля Падзина, а також Дар'я Петрожицька змогли продовжити участь у проєкті попри інфекцію, то Олег Вінник та Олена Шоптенко не змогли вийти на паркет. Крім того, COVID-19 відправив на самоізоляцію Позитива і його партнерку Юлію Сахневич.

Нагадаємо, Позитив прокоментував свій виліт з "Танців з зірками".

Раніше на "Танцях з зірками" різко помінялися фаворити.