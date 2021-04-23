Это было очень интимно: Скарлетт Йоханссон наконец рассказала, как проходила ее свадьба

На днях 36-летняя Скарлетт впервые прокомментировала свое третье замужество. Одна из самых успешных голливудских актрис рассказала, что закрытым торжество они сделали из-за коронавируса. Однако они старались максимально абстрагироваться от этой темы и представили, что это просто их собственное желание.

Скарлетт с мужем (фото: скриншот (фото: instagram.com/elleaus)

"Мы специально сделали свадьбу очень интимной. Нам хотелось, чтобы эта закрытость была преднамеренной, а не вынужденной из-за многочисленных ограничений. Мы соблюли все протоколы, связанные с пандемией коронавируса. Было много рекомендаций, которые нам нужно было принять во внимание, чтобы все прошло комфортно и безопасно", - рассказала звезда изданию People.

Сам Жост, для которого этот брак первый, остался более чем доволен. 38-летний актер во всем положился на жену и не пожалел. Скарлетт организовала все с большим вкусом, чем он сам не может похвастаться. Также он рассказал, что полностью пересмотрел отношение к женитьбе: ранее он опасался вступать в брак, но теперь же невероятно счастлив.