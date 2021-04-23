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Це було дуже інтимно: Скарлетт Йоханссон нарешті розповіла, як проходило її весілля

Автор: Lite

У жовтні минулого року Скарлетт Йоханссон і Колін Джост таємно одружилися. Церемонія була закритою, а молодята - мовчазними. А тому шанувальники залишилися практично без інформації.

І ось зараз, нарешті, стали відомі подробиці заходу.

Днями 36-річна Скарлетт вперше прокоментувала своє третє заміжжя. Одна з найуспішніших голлівудських актрис розповіла, що закритим торжество вони зробили через коронавірус. Однак вони намагалися максимально абстрагуватися від цієї теми і представили, що це просто їх власне бажання.

Скарлетт з чоловіком (фото: скріншот (фото: instagram.com/elleaus)

"Ми спеціально зробили весілля дуже інтимним. Нам хотілося, щоб ця закритість була навмисною, а не вимушеною через численні обмеження. Ми дотримались всіх протоколів, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Було багато рекомендацій, які нам потрібно було взяти до уваги, щоб все пройшло комфортно і безпечно", - розповіла зірка виданню People.

Сам Жост, для якого цей шлюб перший, залишився більш ніж задоволений. 38-річний актор у всьому поклався на дружину і не пошкодував. Скарлетт організувала все з великим смаком, чим він сам не може похвалитися. Також він розповів, що повністю переглянув ставлення до одруження: раніше він побоювався вступати в шлюб, але тепер же неймовірно щасливий.

Раніше Скарлетт взяла участь в стильній зйомці для глянцевого видання Marie Claire.

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Новини України Скарлетт ЙоханссонсвадьбамужцеремонияКоронавірус