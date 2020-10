Вот это красотка: Настя Каменских в мокром купальнике рассказала, где искать вдохновение

Настя Каменских любит поразмышлять на тему психологии и отношений между людьми. На этот раз певица, которая для многих сама является источником вдохновения, рассказала, где она находит свое.

Настя запостила в своем микроблоге фото в ярко-желтом купальнике с отдыха, певица стоит с томным видом под струей воды, капли блестят на загорелой коже, а на фоне виднеются горы и море, шикарные виды природы.

Настя Каменских умеет найти источник энергии (фото: instagram.com/kamenskux/)

"As long as I can see all the beauty of the nature and feel its force and energy, I’ll never lose my inspiration. (До тех пор, пока я вижу красоту природы и чувствую ее силу и энергию, я никогда не потеряю своего вдохновения", - написала певица, подчеркнув, найти в себе силы иногда можно, просто оглянувшись по сторонам.

"Настенька, вы супер", "Вот это красотка", "Так держать", "Класс", - написали поклонники под фото Каменских, видимо, оценив больше снимок, чем цитату.

Напомним, что недавно Настя рассказала о лучшей мотивации к спорту: певица в обтягивающем костюме покорила сеть идеальной фигурой.