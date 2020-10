Оце так красуня: Настя Каменських в мокрому купальнику розповіла, де шукати натхнення

Настя Каменських любить поміркувати на тему психології і відносин між людьми. Але цього разу співачка, яка для багатьох сама є джерелом натхнення, розповіла, де вона знаходить своє.

Настя запостила у своєму мікроблозі фото в яскраво-жовтому купальнику з відпочинку, співачка стоїть з млосним виглядом під струменем води, краплі блищать на загорілої шкірі, а на тлі видніються гори і море, шикарні види природи.

Настя Каменських вміє знайти джерело енергії (фото: instagram.com/kamenskux/)

"As long as I can see all the beauty of the nature and feel its force and energy, i'll never lose my inspiration. (До тих пір, поки я бачу красу природи і відчуваю її силу та енергію, я ніколи не втрачу свого натхнення", - написала співачка, підкресливши, що знайти в собі сили іноді можна, просто озирнувшись по сторонах.

"Настуся, ви супер", "Ось це красуня", "Так тримати", "Клас", - написали шанувальники під фото Каменських, мабуть, оцінивши більше знімок, ніж цитату.

Нагадаємо, що нещодавно Настя розповіла про найкращу мотивацію до спорту: співачка в обтягуючому костюмі підкорила мережу ідеальною фігурою.