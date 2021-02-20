UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Это не круто! Кароль чуть не получила серьезную травму во время сложного трюка

Автор: Lite

Тина Кароль в преддверии Дня Влюбленных выпустила оригинальный клип на песню «Скандал», где предстала перед фанами в совершенно новом амплуа, а ее жаркие и гибкие танцы вызвали настоящий фурор. Певица решила поделиться ауттейками с репетиции своего номера для видеоработы, где показала, что чуть не получила травму во время сложного трюка на подставке.

На личной странице в фотоблоге Instagram Тина опубликовала видео бэкстейджа подготовки к танцевальным номерам для своего клипа.

Компанию артистке составил режиссер Инди Хаит и хореограф, работающая со многими украинскими звездами, Марина Кущева. Именно она и поставила хореографию для Тины.

"Практически впервые при придумывании постановки танца перестала думать о том, что хореографию нужно адаптировать и упрощать. Танец в клипе оснащён разными техниками с разных стилей. В одном из разговоров, Тина обернула наш стиль танца в оболочку "Тринити", что я считаю, достаточно близко к нашему результату", - приводятся под роликом слова Марины.

"Мои Свои, я знаю, что это не предел наших общих возможностей и есть куда развить это дальше, что очень вдохновляет. Вдохновляете вы!" - призналась Тина.

На одном из кадров певица делает сложный трюк, лежа на специальной подставке на ножке. Инди уверяет ее: "Ножки ровно. Это будет круто". "Нет, это не круто. Опускайте. Осторожно!" - восклицает Тина, рискуя упасть вниз, но ее вовремя подхватывают.

Тина Кароль на съемках клипа "Скандал" с хореографом Мариной Кущевой (фото: instagram.com/dnndbdhdhdueuk)

Напомним, что ранее стало известно, как на самом деле Тина Кароль поет живьем свой новый трек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Тина Кароль
Читайте также
Надо дружить: Кароль высказалась о публичных скандалах и назвала свою вредную привычку
Тина Кароль "оседлала" Славу Демина, и рассекретила лучший подарок на День влюбленных
Прогноз погоды