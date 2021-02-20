Це не круто! Кароль ледь не отримала серйозну травму під час складного трюку

Компанію артистці склав режисер Інді Хаїт і хореограф, що працює з багатьма українськими зірками, Марина Кущева. Саме вона і поставила хореографію для Тіни.

"Практично вперше при вигадуванні постановки танцю перестала думати про те, що хореографію потрібно адаптувати і спрощувати. Танець в кліпі оснащений різними техніками з різних стилів. В одній з розмов, Тіна обернула наш стиль танцю в оболонку "Трініті", що я вважаю, що досить близько до нашого результату", - наводяться під роликом слова Марини.

"Мої Свої, я знаю, що це не межа наших спільних можливостей і є куди розвинути далі, що дуже надихає. Ви надихаєте!" - зізналася Тіна.

На одному з кадрів співачка робить складний трюк, лежачи на спеціальній підставці на ніжці. Інді запевняє її: "Ніжки рівно. Це буде круто". "Ні, це не круто. Опускайте. Обережно!" - вигукує Тіна, ризикуючи впасти вниз, але її вчасно підхоплюють.

Тіна Кароль на зйомках кліпу "Скандал" з хореографом Мариною Кущевою (фото: instagram.com/dnndbdhdhdueuk)