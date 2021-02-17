Это любовь: Джамала в откровенном топе и пальто-оверсайз покорила фолловеров красотой

Украинская певица Джамала устроила опрос между своими фолловерами, когда Киев стал для них "своим" городом. Для этого певица запостила снимки на одной из столичных крыш и призналась, что этот город - ее большая любовь.
Узнать мнение поклонников Джамала решила в Instagram.
Джамала, как обычно, покорила фанатов необычным внешним видом. На этот раз певица выбрала изысканный соблазнительный топ с открытым декольте и поверх него - пальто-оверсайз.
"Мене часто запитують, чи став мені Київ рідним? Моя відповідь - так! Питання до тих, хто як і я народився не в Києві, а переїхав: для вас став своїм? Можливо, виникали думки повернутись у рідне місто? І хоча я не є фанатом саме зими у Києві, він - мій з будь-якого даху", - призналась певица.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)
Фолловеры признались, что Киев для многих давно стал своим:
Напомним, Джамала похвасталась постройневшей фигурой и показала снимки с "секретной" репетиции.
Также Джамала восхитила стильным луком на прогулке с мужем и откровенно рассказала, что для нее любовь.