UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Это любовь: Джамала в откровенном топе и пальто-оверсайз покорила фолловеров красотой

Автор: Lite

Украинская певица Джамала устроила опрос между своими фолловерами, когда Киев стал для них "своим" городом. Для этого певица запостила снимки на одной из столичных крыш и призналась, что этот город - ее большая любовь.

Узнать мнение поклонников Джамала решила в Instagram.

Джамала, как обычно, покорила фанатов необычным внешним видом. На этот раз певица выбрала изысканный соблазнительный топ с открытым декольте и поверх него - пальто-оверсайз.

"Мене часто запитують, чи став мені Київ рідним? Моя відповідь - так! Питання до тих, хто як і я народився не в Києві, а переїхав: для вас став своїм? Можливо, виникали думки повернутись у рідне місто? І хоча я не є фанатом саме зими у Києві, він - мій з будь-якого даху", - призналась певица.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Фолловеры признались, что Киев для многих давно стал своим:

  • Не возникало мысли вернуться на родину, так привыкла к Киеву, считаю его своим домом. Но свою Родину уважаю, иногда приезжаю, но как дома уже себя чувствую именно в Киеве.
  • А весной так вообще можно с ума сойти от счастья, когда столько зелени окружает!
  • Я хоть и с рождения в Киеве, но с каждым днем влюбляюсь заново - и не надоедает постоянно любоваться одними и теми же местами. Даже из-за этого нравится наземный транспорт (без пробок, конечно). Еду себе по делам, любуюсь нашим красивым городом, кайфую!

Напомним, Джамала похвасталась постройневшей фигурой и показала снимки с "секретной" репетиции.

Также Джамала восхитила стильным луком на прогулке с мужем и откровенно рассказала, что для нее любовь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецДжамала
Читайте также
Нереально похожи: Слава Каминская взорвала сеть веселым фото со своей мамой и детьми
Настоящая: Настя Каменских в кожаных штанах и соблазнительном топе позирует с микрофоном
Прогноз погоды