Це любов: Джамала у відвертому топі і пальто-оверсайз підкорила фоловерів красою

Джамала, як зазвичай, підкорила фанатів незвичайним зовнішнім виглядом. Цього разу співачка вибрала вишуканий спокусливий топ з відкритим декольте і поверх нього - пальто-оверсайз.

"Мене часто запитують, чи ставши мені Київ рідним? Моя відповідь - так! Питання до тих, хто як і я народився не в Києві, а переїхав: для вас ставши своїм? Можливо, виникали думки повернутись у рідне місто? І хоча я не є фанатом саме зими у Києві, він - мій з будь-якого даху", - зізналася співачка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Фоловерів зізналися, що Київ для багатьох давно став своїм: