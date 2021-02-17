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Це любов: Джамала у відвертому топі і пальто-оверсайз підкорила фоловерів красою

Автор: Lite

Українська співачка Джамала влаштувала опитування між своїх фоловерів, коли Київ став для них "своїм" містом. Для цього співачка запостила знімки на одному зі столичних дахів і зізналася, що це місто - її велика любов.

Дізнатися думку прихильників Джамала вирішила в Instagram.

Джамала, як зазвичай, підкорила фанатів незвичайним зовнішнім виглядом. Цього разу співачка вибрала вишуканий спокусливий топ з відкритим декольте і поверх нього - пальто-оверсайз.

"Мене часто запитують, чи ставши мені Київ рідним? Моя відповідь - так! Питання до тих, хто як і я народився не в Києві, а переїхав: для вас ставши своїм? Можливо, виникали думки повернутись у рідне місто? І хоча я не є фанатом саме зими у Києві, він - мій з будь-якого даху", - зізналася співачка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Фоловерів зізналися, що Київ для багатьох давно став своїм:

  • Не виникало думки повернутися на батьківщину, так звикла до Києва, вважаю його своїм будинком. Але свою Батьківщину поважаю, іноді приїжджаю, але як вдома вже себе відчуваю саме в Києві.
  • А навесні так взагалі можна з глузду з'їхати від щастя, коли стільки зелені оточує!
  • Я хоч і з народження в Києві, але з кожним днем ​​закохуюся заново - і не набридає постійно милуватися одними і тими ж місцями. Навіть через це подобається наземний транспорт (без пробок, звичайно). Їду собі у справах, милуюся нашим красивим містом, кайфую!

Нагадаємо, Джамала похвалилася більш стрункою фігурою і показала знімки з "секретної" репетиції.

Також Джамала захопила стильним лукоми на прогулянці з чоловіком і відверто розповіла, що для неї э любов.

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Новини України певецДжамала
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