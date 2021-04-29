Вот это ноги! Надя Дорофеева в микротопе и лосинах сразила наповал точеными формами

На ней – лосины и короткий спортивный топ нежного серо-голубого оттенка. На плечи она набросила белый свитер и дополнила соблазнительный и одновременно спортивный лук белыми аккуратными кроссовками.

Девушка говорит по телефону, ее волосы с аккуратной мелировкой распущены и даже слегка растрепаны.

Надя Дорофеева поразила бесконечными ногами (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в полный восторг от внешнего вида звезды. Особенно они отмечали бесконечные ноги Нади и ее точеные формы.