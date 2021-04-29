RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Оце ноги! Надя Дорофєєва в мікротопі і лосинах приголомшила точеними формами

Автор: Lite

Надя Дорофєєва стала тріумфатором "Голосу країни 2021", адже саме її підопічний, 25-річний Сергій Лазановський, виграв в 11 сезоні проекту. Подвійною радістю стало і те, що перемога вихованця зірки збіглася з її дебютом на вокальному шоу. Щаслива Надя пообіцяла хлопцеві з'їздити до нього на батьківщину і зізналася, що готує разом з Сергієм дещо цікаве. Після напруженої боротьби за першість співачка відпочиває вдома і не забуває нагадувати про себе новими яскравими знімками в особистому фотоблозі.

На сторінці в Instagram Надя позує в домашньому інтер'єрі.

На ній - лосини і короткий спортивний топ ніжного сіро-блакитного відтінку. На плечі вона накинула білий светр і доповнила спокусливий і одночасно спортивний лук білими акуратними кросівками.

Дівчина говорить по телефону, її волосся з акуратним мелыруванням розпущене і навіть злегка розпатлане.

Надя Дорофєєва вразила нескінченними ногами (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду зірки. Особливо вони милувалися нескінченними ногами Наді і її точені форми.

  • Красуня
  • Бомба
  • Дуже, дуже красива
  • Довгонога ікона стилю
  • Ну що за лялька
  • Така довгонога красуня!
  • Ти як завжди Красуня і фігура відпад
  • Ти просто гарматна, Надь!
  • Оце ноги! Моя мрія. Красуня
  • Дівчина ти божевільної краси!
  • А ніжки у тебе довгі

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в деталях показала оригінальне плаття, в якому красувалася на суперфіналі "Голосу країни 2021".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надя Дорофеєва