Оце ноги! Надя Дорофєєва в мікротопі і лосинах приголомшила точеними формами

На ній - лосини і короткий спортивний топ ніжного сіро-блакитного відтінку. На плечі вона накинула білий светр і доповнила спокусливий і одночасно спортивний лук білими акуратними кросівками.

Дівчина говорить по телефону, її волосся з акуратним мелыруванням розпущене і навіть злегка розпатлане.

Надя Дорофєєва вразила нескінченними ногами (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду зірки. Особливо вони милувалися нескінченними ногами Наді і її точені форми.