Это помогает: Бритни Спирс показала серию обнаженных фото и объяснила свой поступок

Снимки, где она позирует с голой грудью, в одних трусиках и высоких сапогах, с красной розой в руках, она дополнила развернутым описанием. Оказывается, певица не бунтует. Она просто хотела напомнить себе, что она привлекательная женщина. А все тяжелые испытания можно иногда сбросить с себя, как одежду.

Бритни Спирс решила быть откровенной (фото: instagram.com/britneyspears)

"Нет, ребят, я не сделала пластику груди всего за неделю. И я не беременна. У меня есть грудь на этих фото, просто потому что я люблю поесть. Прежде чем я покажу еще больше снимков своего тела, я хочу, чтобы вы понимали истинный посыл моих действий. Мне кажется, часто бывает такая мгновенная реакция, когда сексуальная женщина хочет сбросить с себя одежду. Нет, речь не о выступлениях в стрип-клубе или на сцене... Речь об обычной жизни: например, когда едешь в своей машине летом и хочешь снять эту дурацкую рубашку с длинным рукавом. Первая реакция такой женщины, сбросившей с себя слой одежды: "Черт, я чувствую себя лучше!". Вы сразу думаете, что выглядите лучше. У меня было много шоу, где я раздевалась на сцене, и, к моему ужасу, это не всегда выглядело здорово. Я делала это слишком много раз, и это было чертовски неловко. Я не хотела, чтобы кто-то видел ямочку на моей заднице, я чувствовала, что эти выступления заставили меня стесняться саму себя, думать, что мое тело непривлекательное…

Держу пари, что вы задаетесь вопросом, зачем же я обнажаюсь сейчас. Я пришла в этот мир голой и чувствую тяжесть всего, что легло на мои плечи в процессе жизни. Я хотела увидеть себя в более легком свете, обнаженной - именно такой, какой я родилась. Разглядывая эти фото, я вижу себя в абсолютно чистом виде. Это говорит о том, что женщина с болью, слезами и тяжелым бременем - не то, кем я на самом деле являюсь. Я женщина, я красивая, чувственная. Женщина, которой нужно взглянуть на себя в абсолютно чистом виде! Нет, я не собираюсь делать фото топлес до конца своей жизни. Это было бы скучно. Но это чертовски помогает, когда тебе нужно просветлиться", - объяснила певица.

Также певица Бритни также поблагодарила всех, кто был причастен к движению #FREE BRITNEY.