Это тело! 20-летняя дочь Джуда Лоу в прозрачном платье и бикини восхитила сеть

20-летняя дочь Джуда Лоу обожает смелые образы, которые составляет из весьма необычных и провокационных вещей. Девушка дополняет их многочисленными украшениями и аксессуарами, и получается максимально стильно! Убедитесь сами.

Айрис Лоу с подругой (фото: instagram.com/lirisaw)

На пляж в этот раз юная наследница голливудского актера отправилась в полосатом ярком бикини, сверхе на которое надела тонкое коричневое платье. На груди оно украшено прозрачной вставкой с вышитыми цветами, а потому сквозь него просвечивал купальник и стройное тело девушки. Образ Лоу завершила зеленая бейсболка, а также цепь на шее, кольца и браслеты. Айрис сделала массу кадров вместе со своей подругой, которая была одета в стиле самой звезды.

"Остановитесь, вы так прекрасны", "Люблю тебя так сильно", "Какая милашка", "Восхитительная", "Икона", "Люблю твой стиль", - пишут Айрис под постом.