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Это тело! Беременная Эшли Грэм полностью обнажилась в собственной ванной

Автор: RBC.UA

Беременная Эшли Грэм, по своей личной традиции, не перестает делать соблазнительные снимки. Ими 33-летняя знаменитость призывает не стесняться своего тела с его природными трансформациями. А замечать его красоту во все периоды жизни.

Новый из них модель plus-size сделала в собственной ванной.

Эшли сделала селфи, стоя в одном полотенце. Модель стоит в пол-оборота и посылает в камеру воздушный поцелуй. На снимке хорошо видно животик модели, которая беременна своим вторым ребенком. Выглядит Эшли, как всегда, подтянутой и спортивной, несмотря на свои природные данные.

Эшли Грэм на новых селфи (фото: instagram.com/ashleygraham)

Снимок Грэм показала в сториз, не став пока что публиковать его на своей странице. Так что фанаты не смогли выразить свои восторги. Также молодая мама показала селфи, сделанное перед выходом в свет. Модель выбрала ярко-салатный топ, а также трендовые тени у внешних уголков глаз и розовый блеск для губ. Берем на заметку!

Ранее Эшли показала, как носить вязаное платье.

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