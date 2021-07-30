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Це тіло! Вагітна Ешлі Грем повністю оголилася у власній ванній

Автор: RBC.UA

Вагітна Ешлі Грем, за своєю особистою традицією, не перестає робити спокусливі знімки. Ними 33-річна знаменитість закликає не соромитися свого тіла з його природними трансформаціями. А помічати його красу в усі періоди життя.

Новий з них модель plus-size зробила у власній ванній кімнаті.

Ешлі зробила селфі, стоячи в одному рушнику. Модель стоїть в півоберта і посилає в камеру повітряний поцілунок. На знімку добре видно животик моделі, яка вагітна своєю другою дитиною. Виглядає Ешлі, як завжди, підтягнутою і спортивною, незважаючи на свої природні дані.

Ешлі Грем на нових селфі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Знімок Грем показала в сторіз, не ставши поки що публікувати його на своїй сторінці. Так що фанати не змогли висловити свої захоплення. Також молода мама показала селфі, зроблене перед виходом у світ. Модель вибрала яскраво-салатний топ, а також трендові тіні у зовнішніх куточків очей і рожевий блиск для губ. Беремо до уваги!

Раніше Ешлі показала, як носити в'язане плаття.

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