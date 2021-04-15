"Это законно?" Димопулос похвасталась идеальным телом и научила правильно загорать

Санта Димопулос отдыхает с семьей в ОАЭ и мотивирует идеальными формами в бикини. Звезда может похвастаться стройным, спортивным и подтянутым телом и являеся примером для многочисленной армии поклонниц. Победительница Танцев со звездами 2020" решила не просто показать очередной кадр в купальнике под пальмами, а научить подписчиц правильно загорать.
На личной странице в Instagram она предстала в изумрудном бикини и перечислила топ советов, как стать обладательницей здорого бронзового загара.
"Несмотря на то, что солнце получает все больше критики от косметологов и дерматологов – я его очень люблю. Люблю чувствовать теплые лучи на своем теле, золотистый оттенок загара и… и не люблю сухость, пигментацию и фотостарение", - призналась Санта.
Именно поэтому она загорает аккуратно и обдумано, ее свидания с солнцем всегда короткие и максимально защищенные. Звезда поделилась несколькими личными лайфхаками, как получить красивый, равномерный и здоровый загар.
Конечно же, фолловеры Санты не отпустили ее без комплиментов.
Напомним, что ранее Санта Димопулос встряла в скандал с участие известного модного дома.