"Это законно?" Димопулос похвасталась идеальным телом и научила правильно загорать

"Несмотря на то, что солнце получает все больше критики от косметологов и дерматологов – я его очень люблю. Люблю чувствовать теплые лучи на своем теле, золотистый оттенок загара и… и не люблю сухость, пигментацию и фотостарение", - призналась Санта.

Именно поэтому она загорает аккуратно и обдумано, ее свидания с солнцем всегда короткие и максимально защищенные. Звезда поделилась несколькими личными лайфхаками, как получить красивый, равномерный и здоровый загар.

"Скраб/легкий пилинг перед пляжным отдыхом. Загар лучше всего ложится на чистую кожу, без ороговевших частиц. Загорать постепенно, никакого "врыва" на солнце! Помните, что организм накапливает меланин постепенно – не пытайтесь укорить этот темп, дайте возможность своей коже привыкнуть к солнцу. Целенаправленно загорать лучше утром (до 10-11 утра) и вечером, после 16.00. Но в любом случае я бы не советовала это делать больше 1-2 часов в день максимум и после того, как кожа привыкнет к солнцу. Важно нанести солнцезащитный крем ДО выхода на солнце и еще важно увлажнять кожу ПОСЛЕ загара. О чем многие почему-то забывают!" - напомнила знаменитость.

Конечно же, фолловеры Санты не отпустили ее без комплиментов.