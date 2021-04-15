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"Это законно?" Димопулос похвасталась идеальным телом и научила правильно загорать

Автор: Lite

Санта Димопулос отдыхает с семьей в ОАЭ и мотивирует идеальными формами в бикини. Звезда может похвастаться стройным, спортивным и подтянутым телом и являеся примером для многочисленной армии поклонниц. Победительница Танцев со звездами 2020" решила не просто показать очередной кадр в купальнике под пальмами, а научить подписчиц правильно загорать.

На личной странице в Instagram она предстала в изумрудном бикини и перечислила топ советов, как стать обладательницей здорого бронзового загара.

"Несмотря на то, что солнце получает все больше критики от косметологов и дерматологов – я его очень люблю. Люблю чувствовать теплые лучи на своем теле, золотистый оттенок загара и… и не люблю сухость, пигментацию и фотостарение", - призналась Санта.

Именно поэтому она загорает аккуратно и обдумано, ее свидания с солнцем всегда короткие и максимально защищенные. Звезда поделилась несколькими личными лайфхаками, как получить красивый, равномерный и здоровый загар.

  1. "Скраб/легкий пилинг перед пляжным отдыхом.
  2. Загар лучше всего ложится на чистую кожу, без ороговевших частиц.
  3. Загорать постепенно, никакого "врыва" на солнце! Помните, что организм накапливает меланин постепенно – не пытайтесь укорить этот темп, дайте возможность своей коже привыкнуть к солнцу.
  4. Целенаправленно загорать лучше утром (до 10-11 утра) и вечером, после 16.00. Но в любом случае я бы не советовала это делать больше 1-2 часов в день максимум и после того, как кожа привыкнет к солнцу.
  5. Важно нанести солнцезащитный крем ДО выхода на солнце и еще важно увлажнять кожу ПОСЛЕ загара. О чем многие почему-то забывают!" - напомнила знаменитость.

Конечно же, фолловеры Санты не отпустили ее без комплиментов.

  • Это законно? Быть такой красивой?
  • Волшебная
  • Нереальная
  • Какая красотка!
  • Вы безумно красивы, наполнены и гармоничны
  • Очень красивая,загар просто бомба
  • Шикарная мамочка
  • Как можно быть такой идеальной
  • Шикарная женщина

Напомним, что ранее Санта Димопулос встряла в скандал с участие известного модного дома.

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Новости Украины Санта Димопулос
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