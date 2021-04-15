"Це законно?" Дімопулос похвалилася ідеальним тілом і навчила правильно засмагати

Санта Дімопулос відпочиває з сім'єю в ОАЕ і мотивує ідеальними формами в бікіні. Зірка може похвалитися струнким, спортивним і підтягнутим тілом і є прикладом для багаточисленної армії прихильниць. Переможниця " Танців з зірками 2020" вирішила не просто показати черговий кадр у купальнику під пальмами, а навчити підписниць правильно засмагати.
На особистій сторінці в Instagram вона постала в смарагдовому бікіні і перерахувала топ порад, як стати володаркою здорої бронзової засмаги.
"Незважаючи на те, що сонце одержує все більше критики від косметологів і дерматологів – я його дуже люблю. Люблю відчувати теплі промені на своєму тілі, золотистий відтінок засмаги і... і не люблю сухість, пігментацію і фотостаріння", - зізналася Санта.
Саме тому вона засмагає обережно і обдумано, її побачення з сонцем завжди короткі і максимально захищені. Зірка поділилася кількома особистими лайфхаками, як отримати гарну, рівномірну і здорову засмагу.
Звичайно ж, фолловери Санти не відпустили її без компліментів.
Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос устряла в скандал з участь відомого модного будинку.