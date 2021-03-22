Как ей это удалось? Эмили Ратаковски восхитила сеть плоским животом спустя две недели после родов

Эмили Ратаковски только недавно родила, но уже вовсю работает над новинками своей марки. Причем сама их рекламирует. Так, на странице Inamorata появились снимки, где Эмили примерила голубой с абстрактным рисунком костюм. Рубашку она расстегнула, продемонстрировав свой плоский животик и роскошную грудь.

Эмили Ратаковски все так же стройна (фото, видео: instagram.com/inamoratawoman)

И хотя точно не известно, когда были сделаны фото, фолловеры были просто покорены. Они засыпали Ратаковски словами восхищения, не веря своим глазам.

"Это было записано до беременности? Как??!!! Мне нужно знать", "Ты точно только что родила???", "А что, так можно было?...", "Это твое тело после беременности?", "Извините, а где животик после беременности?", "Как? Ты же только что родила ребенка", - не утихают фанаты знойной красавицы.