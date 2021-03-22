Як їй це вдалося? Емілі Ратаковскі захопила мережа плоским животом через два тижні після пологів

Емілі Ратаковскі тільки недавно народила, але вже щосили працює над новинками своєї марки. Причому сама їх рекламує. Так, на сторінці Inamorata з'явилися знімки, де Емілі приміряла блакитний з абстрактним малюнком костюм. Сорочку вона розстебнула, продемонструвавши свій плоский животик і розкішні груди.

Емілі Ратаковскі все так само струнка (фото, відео: instagram.com/inamoratawoman)

І хоча точно не відомо, коли були зроблені фото, фолловери були просто вражені. Вони засипали Ратаковскі словами захоплення, не вірячи своїм очам.

"Це було записано до вагітності? Як??!!! Мені потрібно знати", "Ти точно тільки що народила???", "А що, так можна було?...", "Це твоє тіло після вагітності?", "Вибачте, а де животик після вагітності?", "Як? Ти ж тільки що народила дитину", - не вщухають комментарі від фанатів спекотної красуні.