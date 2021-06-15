Фигура мечты: Ким Кардашьян восхитила совершенным телом в купальнике

Ким показала новое фото в бикини: она выбрала купальник бледно-салатного оттенка, который подчеркнуло ее осиную талию и пышные бедра. Ким позирует на фоне бассейна и шезлонгов. По всей видимости, звезда отправилась отдыхать. Как обычно, во время отпуска она дает своей коже отдохнуть, а потому совершенно не использовала макияжа. От укладок 40-летняя бизнесвумен также отказалась, распустив длинные волосы по плечам.

Ким Кардашьян в новом бикини (фото: instagram.com/kimkardashian)

В руках Ким держит тако - одно из своих любимых блюд мексиканской кухни. К слову, Ким всегда старается выбирать вегетарианские варианты еды. Так что наверняка и в этот раз не изменила своим правилам.

"Это еще тако вторник?!?!", - написала Ким под снимком. "Теперь я хочу тако!", "Я хочу твой веганский тако", "Идеал", "Мой любимый", "Прекрасна", "Вау, ты просто супер", - посыпались на нее в ответ комментарии.