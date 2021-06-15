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Фігура мрії: Кім Кардашьян захопила досконалим тілом в купальнику

Автор: Lite

Кім Кардашян знає, як підтримувати свої ідеальні форми. Так, харчування однієї з найпопулярніших в світі інстадів розписано від і до.

Але часом Кім все ж дозволяє собі відступи від правил. Що йде тільки на користь її фігурі і настрою! Останній пост багатодітної мами - найкращий тому доказ.

Кім показала нове фото в бікіні: вона вибрала купальник блідо-салатного відтінку, який підкреслило її осину талію і пишні стегна. Кім позує на тлі басейну і шезлонгів. По всьому, зірка вирушила відпочивати. Як завжди, під час відпустки вона дає своїй шкірі відпочити, а тому абсолютно не використовувала макіяжу. Від укладок 40-річна бізнесвумен також відмовилася, розпустивши довге волосся по плечах.

Кім Кардашян у новому бікіні (фото: instagram.com/kimkardashian)

В руках Кім тримає тако - одну зі своїх улюблених страв мексиканської кухні. До слова, Кім завжди намагається вибирати вегетаріанські варіанти їжі. Так що напевно і цього разу не змінила своїм правилам.

"Це ще тако вівторок?!?!",- написала Кім під знімком. "Тепер я хочу тако!", "Я хочу твій веганський тако", "Ідеал", "Мій улюблений", "Прекрасна", "Вау, ти просто супер", - посипалися на неї у відповідь коментарі.

Нагадаємо, нещодавно Кім показала спокусливий образ, який склав відвертий корсет і ультрамодний костюм.

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