"Главное, чтобы меня не заставляли": Андрей Данилко сделал заявление об украинском языке

По словам Данилко, он долго не мог избавиться от суржика, поэтому переход на украинский язык является для него несколько проблематичным.

"Главное, чтобы меня не заставляли. Все придет, но это определенный процесс. Мой родной язык - суржик! От него я очень долго не мог избавиться - это действительно большая проблема. Есть люди, например, те, которые выросли на западной Украине - для них естественно разговаривать на украинском. А у нас было все по-другому", - сказал артист.

"Поэтому, видимо, Сердючка в свое время была для меня неким спасением, ведь она говорила, как я", - добавил он.

Данилко пришлось потратить немало сил и времени, чтобы научиться разговаривать на чистом русском языке. Но все это было добровольно.

Однако все это время он оставался верен себе и родному языку, поэтому писал и исполнял песни на украинском.

"Я помню, что песня "Гоп-гоп" на украинском языке выиграла "Золотой граммофон", и мы отправились в кремль, где получили статуэтку. Это уже о чем то говорит! Кстати, именно эта песня и определила настоящую Сердючку", - рассказал певец.

Вместе с тем он признается: уже представляет себе торжественный день победы Украины в войне и готов в любой момент выйти на Майдан, чтобы спеть украинцам.