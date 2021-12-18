Глаз не отвести: Злата Огневич в мини соблазнительно позировала на кровати

На кадрах, сделанных в бутике-отеле в Киеве, Огневич предстала в белом мини-платье с длинными рукавами и глубоким декольте. Соблазнительный наряд выгодно подчеркнул точеные формы исполнительницы.

Она дополнила эффектный образ бежевыми туфлями на каблуке, сережками-висюльками и красивой укладкой локонами. Также Злата сделала выразительный макияж с терракотовой помадой.

Звездная красотка томно раскинулась на кровати в комнате с красными стенами.

Злата Огневич пленила эффектной "постельной" съемкой в мини-платье (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

В подписи экс-холостячка поделилась с фанатами своим инсайтом о душевной боли.

"Делюсь с Вами инсайтом. Всякая душевная боль похожа на туман, который скрывает от нас истину. В тумане ведь совершенно невозможно полноценно функционировать, как и при боли душевной. Можно лишь шаг за шагом выбираться из этого тумана, не зная точно, когда же он закончится, но зная, что ЗА НИМ - прекрасное место. Оно прекрасно хотя бы потому, что весь туман уже позади", - написала Огневич.

Фолловеры искупали певицу в комплиментах, а многие также отметили, что хотели бы видеть ее с участником "Холостячки 2" Максимом Тарапатой.