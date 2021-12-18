Глаз не отвести: Злата Огневич в мини соблазнительно позировала на кровати

Украинская певица и главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич поразила поклонников откровенной фотосессией в роскошных отельных интерьерах.
Эффектными снимками, а также своим инсайтом артистка поделилась в Instagram.
На кадрах, сделанных в бутике-отеле в Киеве, Огневич предстала в белом мини-платье с длинными рукавами и глубоким декольте. Соблазнительный наряд выгодно подчеркнул точеные формы исполнительницы.
Она дополнила эффектный образ бежевыми туфлями на каблуке, сережками-висюльками и красивой укладкой локонами. Также Злата сделала выразительный макияж с терракотовой помадой.
Звездная красотка томно раскинулась на кровати в комнате с красными стенами.
Злата Огневич пленила эффектной "постельной" съемкой в мини-платье (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
В подписи экс-холостячка поделилась с фанатами своим инсайтом о душевной боли.
"Делюсь с Вами инсайтом. Всякая душевная боль похожа на туман, который скрывает от нас истину. В тумане ведь совершенно невозможно полноценно функционировать, как и при боли душевной. Можно лишь шаг за шагом выбираться из этого тумана, не зная точно, когда же он закончится, но зная, что ЗА НИМ - прекрасное место. Оно прекрасно хотя бы потому, что весь туман уже позади", - написала Огневич.
Фолловеры искупали певицу в комплиментах, а многие также отметили, что хотели бы видеть ее с участником "Холостячки 2" Максимом Тарапатой.
Напомним, ранее Злата Огневич рассказала об идеальной картинке жизни и отношениях.
Мы также писали, что победитель "Холостячки 2" Задворный резко высказался об Огневич и обвинил ее в волне хейта в свой адрес.