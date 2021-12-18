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Очей не відвести: Злата Огнєвіч в міні спокусливо позувала на ліжку

Автор: Марина Настевич

Українська співачка і головна героїня 2-го сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч вразила шанувальників відвертою фотосесією в розкішних готельних інтер'єрах.

Ефектними знімками, а також своїм інсайтом артистка поділилася в Instagram.

На кадрах, зроблених в бутіку-готелі в Києві, Огнєвіч постала в білій міні-сукні з довгими рукавами і глибоким декольте. Спокусливий наряд вигідно підкреслив точені форми виконавиці.

Вона доповнила ефектний образ бежевими туфлями на підборах, сережками-висульками і красивим укладанням локонами. Також Злата зробила виразний макіяж з теракотовою помадою.

Зоряна красуня млосно розкинулася на ліжку в кімнаті з червоними стінами.

Злата Огнєвіч полонила ефектною" постільною " зйомкою в міні-сукні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

У підписі екс-холостячка поділилася з фанатами своїм інсайтом про душевний біль.

"Ділюся з вами інсайтом. Всякий душевний біль схожий на туман, який приховує від нас істину. У тумані адже абсолютно неможливо повноцінно функціонувати, як і при болю душевному. Можна лише крок за кроком вибиратися з цього туману, не знаючи точно, коли ж він закінчиться, але знаючи, що ЗА НИМ - прекрасне місце. Воно прекрасно хоча б тому, що весь туман вже позаду", - написала Огнєвіч.

Фолловери викупали співачку в компліментах, а багато хто також відзначили, що хотіли б бачити її з учасником "Холостячки 2" Максимом Тарапатою.

  • А попереду - Злата Тарапата
  • Стою з плакатом "Тарапата"
  • Ми за Злату Тарапату і маленьких Тарапатят
  • Витончена, жіночна, мила, ніжна красуня!
  • Златочка, ти права!!! Відмінний Інсайт!
  • Які гарні очі
  • Шикарні ніжки, красуня Zlata
  • Не можу відвести очей, ти просто шикарна
  • Дуже красива, розумна, талановита дівчина! Ви обов"язково будете щасливою з достойною Вас людиною! А ві гідна найкращого!
  • Класний образ
  • Така сексуальна
  • Чарівна дівчина!!!
  • Ви тут схожі на Моніку Белучі

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла про ідеальну картину життя і відносини.

Ми також писали, що переможець "Холостячки 2" Задворний різко висловився про Огнєвіч і звинуватив її у хвилі хейта на свою адресу.

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Злата ОгнєвічХолостячка