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Голая в ванной: Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась по случаю своего 49-летия

Автор: RBC.UA

На днях актриса актриса и создательница своего велнес-пространства The Goop отметила день рождения: 27 сентября ей исполнилось 49 лет.

По такому случаю звезда не упустила возможности показать обнаженное фото из собственной ванной.

Гвинет Пэлтроу предстала в ванной полностью обнаженной. Правда, голую грудь она прикрыла руками. Зато ноги, которые звезда кокетливо свесила с ванной, постаралась показать во всей длине и красоте. Поклонники оценили кадр, засыпав экс-супругу Брэда Питта комплиментами. Они не смогли удержаться от восторгов, как прекрасно выглядит знаменитость.

Позже Гвинет показала новое фото с сыном, которого родила в браке с музыкантом Крисом Мартином - Мозесом Брюсом Энтони Мартином. Мальчик, которому в этом году 15, растет копией своего отца. Но фанаты считают, что и от мамы он перенял многие черты. "Он твой близнец", - пишут фолловеры под снимком.

Гвинет Пэлтроу с сыном (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Напомним, в прошлом году Гвинет Пэлтроу также демонстрировала себя голой. Чем по-настоящему шокировала свою дочь.

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