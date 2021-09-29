Голая в ванной: Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась по случаю своего 49-летия

Гвинет Пэлтроу предстала в ванной полностью обнаженной. Правда, голую грудь она прикрыла руками. Зато ноги, которые звезда кокетливо свесила с ванной, постаралась показать во всей длине и красоте. Поклонники оценили кадр, засыпав экс-супругу Брэда Питта комплиментами. Они не смогли удержаться от восторгов, как прекрасно выглядит знаменитость.

Позже Гвинет показала новое фото с сыном, которого родила в браке с музыкантом Крисом Мартином - Мозесом Брюсом Энтони Мартином. Мальчик, которому в этом году 15, растет копией своего отца. Но фанаты считают, что и от мамы он перенял многие черты. "Он твой близнец", - пишут фолловеры под снимком.

Гвинет Пэлтроу с сыном (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)