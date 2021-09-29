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Гола у ванній: Гвінет Пелтроу повністю оголилася з нагоди свого 49-річчя

Автор: RBC.UA

Днями актриса актриса і авторка свого велнес-простору The Goop відзначила день народження: 27 вересня їй виповнилося 49 років.

З такої нагоди зірка вирішила показати оголене фото з власної ванної.

Гвінет Пелтроу постала у ванній повністю оголеною. Правда, голі груди вона прикрила руками. Зате ноги, які зірка кокетливо звісила з ванною, постаралася показати у всій довжині і красі. Шанувальники оцінили кадр, засипавши екс-дружину Бреда Пітта компліментами. Вони не змогли втриматися від захоплень, як чудово виглядає знаменитість.

Пізніше Гвінет показала нове фото з сином, якого народила в шлюбі з музикантом Крісом Мартіном - Мозесом Брюсом Ентоні Мартіном. Хлопчик, якому цього року 15, зростає копією свого батька. Але фанати вважають, що і від мами він перейняв багато рис. "Він твій близнюк", - пишуть фоловери під знімком.

Гвінет Пелтроу з сином (фото :instagram.com/gwynethpaltrow)

Нагадаємо, минулого року Гвінет Пелтроу також демонструвала себе голою. Чим по-справжньому шокувала свою дочку.

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