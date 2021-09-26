Горячая! Брежнева засветила роскошый бюст крупным планом и вызвала фурор в сети

Певица позирует в ярко-алом шелковом платье на тонких бретелях с глубоким декольте и вырезом – ее шею украшает крупное колье-чокер из камней. На пальцах – несколько золотых колец. Она гладко уложила белокурые локоны и сделала легкий макияж в естественных тонах.

"Поднимаю настроение яркими красками и украшениями. Какие у вас планы на это воскресенье?" – поинтересовалась Вера у подписчиков.

Вера Брежнева покорила роскошным луком (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники с радостью откликнулись и делились не только плнами, но и оставляли комплименты для звезд.