Гаряча! Брежнєва засвітила розкішний бюст крупним планом і викликала фурор в мережі

Співачка позує в яскраво-червоному шовковому платті на тонких бретелях з глибоким декольте і вирізом – її шию прикрашає велике кольє-чокер з каменів. На пальцях -кілька золотих каблучок. Вона гладко поклала біляві локони і зробила легкий макіяж в природних тонах.

"Піднімаю настрій яскравими фарбами і прикрасами. Які у вас плани на цю неділю?"- поцікавилася Віра у підписників.

Віра Брежнєва підкорила розкішним луком (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники з радістю відгукнулися і ділилися не тільки плнами, але і залишали компліменти для зірок.