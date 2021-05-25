Горячо! Хейли Бибер покорила стройной фигурой в соблазнительном вечернем платье

В этот раз девушка выбрала вечернее платье в классическом стиле, и не прогадала. Снимки модели просто покорили фанатов.

Хейли позирует в длинном черном платье на одно плечо с вырезом на животе и высоким разрезом по ноге от Brandon Maxwell. Дополнили лук босоножки на высоких шпильках, украшенные завязками на щиколотках, а также золотистые серьгизкольца. А заврешили - стильная укладка и выразительный макияж с акцентом на глаза и золотистый загар.

Хейли Бибер в новом вечернем наряде (фото: instagram.com/haileybieber)

Молодая жена Джастина Бибера выглядит просто роскошно, за что получила массу комплиментов. "Она такая удивительная", "Завораживающе", "Шутки в сторону!!! Эта женщина задела некоторые чувства этим взглядом. Блин!!", "О мой Бог", "Ого!", - засыпали ее комплиментами.