Гаряче! Хейлі Бібер підкорила стрункою фігурою в спокусливій вечірній сукні

Хейлі Бібер-визнана ікона стилю, яка обожнює кожен свій вихід робити стильним і розкішним.
Цього разу дівчина вибрала вечірню сукню в класичному стилі, і не прогадала. Знімки моделі просто підкорили фанатів.
Хейлі позує в довгій чорній сукні на одне плече з вирізом на животі і високим розрізом по нозі від Brandon Maxwell. Доповнили лук босоніжки на високих шпильках, прикрашені зав'язками на щиколотках, а також золотисті сережки. А заврешили - стильна укладка і виразний макіяж з акцентом на очі і золотаву засмагу.
Молода дружина Джастіна Бібера виглядає просто розкішно, за що отримала масу компліментів. "Вона така дивовижна", "Заворожуюче", "Жарти геть!!! Ця жінка зачепила деякі почуття цим поглядом. Блін!!", "О мій Бог", "Ого!", - засипали її компліментами.
Раніше Хейлі детально розповіла, як створити розкішний вечірній образ у дусі старого Голлівуду на вихід. Надихаємося!