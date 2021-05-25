Гаряче! Хейлі Бібер підкорила стрункою фігурою в спокусливій вечірній сукні

Цього разу дівчина вибрала вечірню сукню в класичному стилі, і не прогадала. Знімки моделі просто підкорили фанатів.

Хейлі позує в довгій чорній сукні на одне плече з вирізом на животі і високим розрізом по нозі від Brandon Maxwell. Доповнили лук босоніжки на високих шпильках, прикрашені зав'язками на щиколотках, а також золотисті сережки. А заврешили - стильна укладка і виразний макіяж з акцентом на очі і золотаву засмагу.

Хейлі Бібер у новому вечірньому вбранні (фото: instagram.com/haileybieber)

Молода дружина Джастіна Бібера виглядає просто розкішно, за що отримала масу компліментів. "Вона така дивовижна", "Заворожуюче", "Жарти геть!!! Ця жінка зачепила деякі почуття цим поглядом. Блін!!", "О мій Бог", "Ого!", - засипали її компліментами.