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Так горжусь тобой: Сальма Хайек покорила сеть романтичным фото с мужем

Автор: RBC.UA

Сальма Хайек не так часто показывает семейные фото, но если делает это, то старается выразить чувства по максимуму.

Новый снимок она посвятила мужу, который владеет модным бизнесом. В его компанию входят всемирно известные бренды, включая Brioni, YSL и Gucci.

Актриса и ее муж, Франсуа-Анри Пино, на снимке показаны крупным планом. Пара позирует на фоне океана, стоя в обнимку. Сальма буквально сияет, прижавшись к мужу щекой. В подписи она отметила, что гордится им, так как бренды люкс-класса, которыми он владеет, отказались от использования меха.

"Какие отличные новости", "Вы невероятные", "Браво", "Я горжусь вами обоими", "Сальма, ты так красива", "Вы чудесные", "Браво", - засыпали подписчики Хайек ее страницу.

Сальма Хайек с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, звезда ранее показала редкое фото 14-летней дочери Валентины Паломы.

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