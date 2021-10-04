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Так пишаюся тобою: Сальма Хайек підкорила мережу романтичним фото з чоловіком

Автор: RBC.UA

Сальма Хайек не так часто показує сімейні фото, але якщо робить це, то намагається висловити почуття по максимуму.

Новий знімок вона присвятила чоловікові, який володіє модним бізнесом. У його компанію входять всесвітньо відомі бренди, включаючи Brioni, YSL і Gucci.

Актриса і її чоловік, Франсуа-Анрі Піно, на знімку показані крупним планом. Пара позує на тлі океану, стоячи в обнімку. Сальма буквально сяє, притулившись до чоловіка щокою. У підписі вона зазначила, що пишається ним, так як бренди люкс-класу, якими він володіє, відмовилися від використання хутра.

"Які чудові новини", "Ви неймовірні", "Браво", "Я пишаюся вами обома", "Сальма, ти така красива", "Ви чудові", "Браво", - засипали фоловери Хайек її сторінку.

Сальма Хайєк з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, зірка раніше показала рідкісне фото 14-річної дочки Валентини Паломи.

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