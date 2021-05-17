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"Готическую" дочь Поляковой сравнили с Леди Гагой

Автор: Lite

Маша Полякова не раз слышала, что она как две капли похожа на свою звездную маму Олю Полякову. Девушка может похвастаться высоким ростом и бесконечными ногами. С мамой они часто утраивают на отдыхе битву купальников, а дочь артистки даже может позаимствовать мамин бикини. Девушка решила пойти по стопам Королевы ночи и также связать жизнь с музыкой – у нее даже есть собственная рок-группа. Вместе с выбором музыкального направления изменился и стиль Маши.

Так, она показала атмосферный готический лук на новом фото в Instagram.

Маша позировала в свободной белой футболке с принтом и портупее. Девушка сделала яркий макияж с длинными стрелками и выделила губы сочной ягодной помадой. В качества аксессуаров – серьги в виде крестов. Маша смотрит в сторону и на снимке запечатлена в профиль.

"Придумайте подпись под эту фотку", – предложила девушка.

Маша Полякова показала атмосферный кадр (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Фолловеры дочери певицы наперебой начали упражняться в остроумии и оставлять забавные подписи под фото девушки. Также ее сравнили с Леди Гагой и не упустили возможность искупать в комплиментах.

  • Как и всегда нереальная
  • Готика и барокко смешанные стили
  • Королева
  • Забыла что-то дома, но уже вышла
  • Леди Гага
  • Маруся, ты прекрасна
  • Мир, тебе не угнаться за мной
  • Всевидящее око
  • Что, еще и в июне, в школу ходить?!
  • Уже рассвет, а я не дома

Напомним, что ранее Маша Полякова в мини и стильной джинсовке раззадорила сеть фото в центре Киева.

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Новости Украины Маша ПоляковаОля Полякова