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"Готичну" дочку Полякової порівняли з Леді Гагою

Автор: Lite

Маша Полякова не раз чула, що вона як дві краплі схожа на свою зіркову маму Олю Полякову. Дівчина може похвалитися високим ростом і нескінченними ногами. З мамою вони часто потроюють на відпочинку битву купальників, а дочка артистки навіть може запозичити мамин бікіні. Дівчина вирішила піти по стопах Королеви ночі і також пов'язати життя з музикою - у неї навіть є власний рок-гурт. Разом з вибором музичного напрямку змінився і стиль Маші.

Так, вона показала атмосферний готичний лук на новому фото в Instagram.

Маша позувала у вільній білій футболці з принтом і портупеї. Дівчина зробила яскравий макіяж з довгими стрілками і виділила губи соковитою ягідної помадою. В якості аксесуарів - сережки у вигляді хрестів. Маша дивиться в сторону і на знімку відображена в профіль.

"Придумайте підпис під цю фотку", – запропонувала дівчина.

Маша Полякова показала атмосферний кадр (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери дочки співачки навперебій почали вправлятися в дотепності і залишати кумедні підписи під фото дівчини. Також її порівняли з Леді Гагою і не упустили можливість спокутувати в компліментах.

  • Як і завжди нереальна
  • Готика і бароко змішані стилі
  • Королева
  • Забула щось вдома, але вже вийшла
  • Леді Гага
  • Маруся, ти прекрасна
  • Мир, тобі не наздогнати мене
  • Всевидюче око
  • Що, ще й у червні, до школи ходити?!
  • Вже світанок, а я не вдома

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова в міні і стильній джинсівці спровокувала мережу фото в центрі Києва.

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Новини України Маша ПоляковаОля Полякова