Гросу сделала признание о любимом, рассекретила элитное авто и назвала сумму трат на месяц

Алина призналась, что любит поспать и неравнодушна к рок-музыке, а также считает, что успех – это не всегда счастье.

Она рассекретила за что ее любит бойфренд – актер и режиссер Роман Полянский. "Я думаю, в первую очередь за мою голову, потому что она достаточно умна", - с улыбкой отметила Алина.

Роман преехал следом за Алиной в Украину (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мне надо, чтобы рядом со мной со мной был честный человек, который бы меня любил", - описала идельного избранника Гросу.

В первом браке певица призналась, что научилась готовить, а также повзрослела. "Брак, в принципе, уму научил", - подытожила Алина.

До тридцати лет звезда планирует стать мамой. Своему ребенку она хотела бы уделять больше времени и построить с ним близкие дружные отношения.

Алина уверяет, что никогда не делала пластику (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу перечислила самые распространенные мифы себе. Например, что ее младший брат на самом деле является ее сыном, что она дважды была замужем и, конечно, о перенесенных пластических операциях (звезда категорически отрицает любое хирургическое вмешательство во внешность).

Также звезда рассказала о своем конфузе. Когда-то на сцене она потеряла юбку. Тогда Алина выступала перед офицерами и испытала настоящую неловкость. "Я просто сказала: "Парни, смотря на вас, у меня все слетает", — вспомнила Гросу.

Первый гонорар она получила в 3 года, выступая в ресторане. Тогда сумма премии составила 40 грн. Маленькая Алина просто подпевала песни, а какой-то мужчина решил поощрить будущую звезду. Деньги юная артистка потратила на кассеты с мультиками. Самый дорогой клип певицы стоил 40 000, валюту она не уточнила.

Алина раскрылаа секреты о себе

Алина призналась, что ездит на авто Lexus GX 460. На месяц на свои нужды певице необходимо от 500 до 50 000 долларов. Сейчас львиную долю ее доходов составляют концерты, а не съемки в кино.