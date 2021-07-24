Гросу зробила зізнання про коханого, розсекретила елітне авто і назвала суму витрат на місяць

Аліна зізналася, що любить поспати і небайдужа до рок-музики, а також вважає, що успіх – це не завжди щастя.

Вона розсекретила за що її любить бойфренд – актор і режисер Роман Полянський. "Я думаю, в першу чергу з мою голову, тому що вона досить кмітлива", - з посмішкою зазначила Аліна.

Роман преехал слідом за Аліною в Україну (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мені треба, щоб поруч зі мною зі мною була чесна людина, яка б мене любила", - описала ідельного обранця Гросу.

У першому шлюбі співачка зізналася, що навчилася готувати, а також подорослішала. "Шлюб, в принципі, розуму навчив", - підсумувала Аліна.

До тридцяти років зірка планує стати мамою. Своїй дитині вона хотіла б приділяти більше часу і побудувати з нею близькі дружні стосунки.

Аліна запевняє, що ніколи не робила пластику (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу перерахувала найпоширеніші міфи про себе. Наприклад, що її молодший брат насправді є її сином, що вона двічі була одружена і, звичайно, про перенесені пластичні операції (зірка категорично заперечує будь-яке хірургічне втручання в зовнішність).

Також зірка розповіла про свій конфуз. Колись на сцені вона втратила спідницю. Тоді Аліна виступала перед офіцерами і відчула справжню незручність. "Я просто сказала: "Хлопці, дивлячись на вас, у мене все злітає", — згадала Гросу.

Перший гонорар вона отримала в 3 роки, виступаючи в ресторані. Тоді сума премії склала 40 грн. Маленька Аліна просто підспівувала пісні, а якийсь чоловік вирішив заохотити майбутню зірку. Гроші юна артистка витратила на касети з мультиками. Найдорожчий кліп співачки коштував 40 000, валюту вона не уточнила.

Аліна розкрила секрети про себе

Аліна зізналася, що їздить на авто Lexus GX 460. На місяць на свої потреби співачці необхідно від 500 до 50 000 доларів. Зараз левову частку її доходів складають концерти, а не зйомки в кіно.