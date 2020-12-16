Гвоздева в кружевном белье заговорила об уколах красоты и их последствиях: впервые стала свидетелем

Илона Гвоздева недавно перенесла коронавирус, но хореограф уже на ногах – успела заглянуть в свою танцевальную студию и проверить, как проходят занятия, а также выполнить важную миссию для любимой мамы Нины, которая недавно отметила день рождения. Так, победительница "Танцев со звездами 2018" отправилась с мамой в клинику косметологии. Об цели визита Илона рассказала в своем фотоблоге, где также порассуждала об уколах красоты.

Танцовщица опубликовала пикантное селфи в шелковой сорочке персокового цвета с нежным кружевом и решила поднять тему инъекционной косметологии.

Хореограф отметила, что ей 32 года, поэтому она всерьез задумалась над темой косметических процедур для продления молодости.

Илона Гвоздева опубликовала пикантное фото в шелковой рубашке (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Для кого-то 32 года не возраст, и не стоит вообще начинать данные процедуры, а кто-то твердит, что после 30-ти самое время начинать колоть уколы, чтобы оставаться молодой и красивой. Мнения разделились", - отметила Илона.

По ее наблюдениям, многие знакомые после тридцати начинают подкалывать губки, скулы, лоб и не только, но открыто об этом стараються не распространяться.

"Вчера я впервые стала свидетелем процедуры увеличения губ. Правда, делали не мне, а маме. Ну, что хочу сказать. Результат оправдал все ожидания мамы. Губки стали наполненными и, как она сказала, вернули свой былой вид 10-летней давности. Моей маме 62 года, и она, наконец-то, решилась. Посмотрев на мое лицо, врач назвал мои слабые стороны и сказала, что уже можно начинать делать уколы красоты", - поделилась историей из жизни Гвоздева.

Илона показала фото с мамой Ниной (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вначале такая перспектива показалась Илоне заманчивой, но затем она вспомнила истории жертв пластики и последствия инъекционной косметологии. Танцовщица решила дать совет всем, кто все же решиться на преображение – довериться только настоящему профессионалу, который использует качественные препараты и имеет опыт работы с ними.

Напомним, что ранее Илона Гвоздева критически высказалась о суперфинале "Танцев со звездами 2020".