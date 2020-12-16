Гвоздьова в мереживній білизні заговорила про уколи краси і їх наслідки: вперше стала свідком

Ілона Гвоздьова нещодавно перенесла коронавірус, але хореограф вже на ногах – встигла заглянути в танцювальну студію і перевірити, як проходять заняття, а також виконати важливу місію для коханої мами Ніни, яка нещодавно відзначила день народження. Так, переможниця "Танців з зірками 2018" відправилася з мамою в клініку косметології. Про цілі візиту Ілона розповіла в своєму фотоблозі, де також поміркувала про уколи краси.

Танцівниця опублікувала пікантне селфі в шовковій сорочці персокового кольору з ніжним мереживом і вирішила підняти тему ін'єкційної косметології.

Хореограф зазначила, що їй 32 роки, тому вона всерйоз задумалася над темою косметичних процедур для продовження молодості.

Ілона Гвоздьова опублікувала пікантне фото в сорочці (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Для когось 32 роки не вік, і не варто взагалі починати дані процедури, а хтось твердить, що після 30-ти саме час починати колоти уколи, щоб залишатися молодою і красивою. Думки розділилися", - зазначила Ілона.

За її спостереженнями, багато знайомих після тридцяти починають підколювати губки, вилиці, лоб і не тільки, але відкрито про це намагаються не поширюватися.

"Вчора я вперше стала свідком процедури збільшення губ. Щоправда, робили не мені, а мамі. Ну, що хочу сказати. Результат виправдав всі очікування мами. Губки стали наповненими і, як вона сказала, повернули свій колишній вигляд 10-річної давності. Моїй мамі 62 роки, і вона, нарешті, зважилася. Подивившись на моє обличчя, лікар назвав мої слабкі сторони і сказала, що вже можна починати робити уколи краси", - поділилася історією з життя Гвоздьова.

Ілона показала фото з мамою Ніною (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Спочатку така перспектива здалася Ілоні привабливою, але потім вона згадала історії жертв пластики і наслідки ін'єкційної косметології. Танцівниця вирішила дати пораду всім, хто все ж таки зважиться на процедури – довіритися тільки справжньому професіоналу, який використовує якісні препарати і має досвід роботи з ними.

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова критично висловилася про суперфінал "Танців з зірками 2020".