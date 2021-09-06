Гвоздева "наехала" на Mеlovin'а и расстроилась из-за Чапкиса на "Танцах со звездами 2021": даже не вспомнили

Хореограф начала с положительных моментов. Так она отметила организацию на высшем уровне: свет, хорошая заявка участников, хорошая графика и спецэффекты. Отдельно отметила емкие комментарии нового судьи проекта Максима Чмерковского.

Не в бочке меда была и лежка дегтя, причем не одна. Так, по словам хореографа, ее растроил тот факт, что в эфире ни разу не упомянули легенду "Танцев со звездами" и хореографа с мировым уровнем Григория Чапкиса, которого не стало в июне этого года.

"В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящен памяти легендарного Григория Чапкиса- в итоге, на эфире даже не упомянули о нем, возможно, будет позже, но могли бы и открыть с памяти о нем!" - возмутилась Гвоздева.

Также ей показалось, что некоторых участников откровенно засудили, а другим же предоставили лучшие технические возможности.

"Слишком низкие оценки и очень разные относительно участников: танцуешь плохо-высший бал, хорошо-занижают. Возможно, видят в этом перспективу. Для некоторых пар и балет, и свет и весь спектр художественных приемов, для других – минимализм", - отметила Илона.

У хореографа были также вопросы к продолжительности номеров – выступления ей показались слишком короткими, к музыкальному сопровождению, которое хотелось бы разнообразить и расширить, а также она отметила, что в заявленном бальном сезоне 4 танцы были не бальными, а сильных девушек-бальниц, по словам Гвоздевой, отбраковали на этапе кастинга.

Не смогла она обойти вниманием эпатажный поступок Mеlovin'а, который подарил судье проекта Екатерине Кухар … сердце!

Гвоздева не оценила жест Mеlovin'а с сердцем

"Сюрприз в виде "живого сердца" - это слишком, чем будет удивлять на всех остальных эфирах, все органы будет отдавать?" – риторическ спросила Гвоздева.