UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Хищный принт и откровенный вырез: Кайли Дженнер блеснула соблазнительной фигурой в дерзком платье

Автор: Lite

Кайли Дженнер примерила новый соблазнительный образ, который сделал ее формы еще более выдающимися. Платье с анималистическим принтом, к тому же украшенное откровенным вырезом на груди, девушка дополнила массивными золотыми браслетами и серьгами. Волосы она заплела в тугую укладку, макияж выполнила в своих любимых коричнево-бежевых оттенках. Получилось стильно и невероятно соблазнительно!

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли также добавила несколько новых фото в купальнике. Крошечное черное бикини с крупными бусинами-жемчужинами едва прикрывало ее соблазнительное тело. Бизнесвумен и молодая мама сделала несколько откровенных фото в бассейне, которые просто взорвали сеть.

Кайли Дженнер на отдыхе (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Ты лучшая", "Вау, Кайли", "Ты просто сделала этот день!", - пишут фанаты, которые обожают снимки Дженнер в полуголом виде. Сейчас, когда она находится в отпуске, их стало еще больше, чем обычно.

Ранее Кайли демонстрировала стильный образ для холодных деньков, который можно брать на вооружение при составлении луков на холода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кайли Дженнермодель