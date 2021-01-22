Хижий принт і відвертий виріз: Кайлі Дженнер блиснула спокусливою фігурою в зухвалому платті

Кайлі Дженнер приміряла новий спокусливий образ, який зробив її форми ще більш видатними. Сукню з анімалістичним принтом, що до того ж прикрашена відвертим вирізом на грудях, дівчина доповнила масивними золотими браслетами та сережками. Волосся вона заплела в тугу укладку, макіяж виконала в своїх улюблених коричнево-бежевих відтінках. Вийшло стильно і неймовірно спокусливо!

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі також додала декілька нових фото в купальнику. Маленьке чорне бікіні з великими намистинами-перлинами ледь прикривало її спокусливе тіло. Бізнесвумен і молода мама зробила кілька відвертих фото в басейні, які просто підірвали мережу.

Кайлі Дженнер на відпочинку (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Ти найкраща", "Вау, Кайлі", "Ти просто зробила цей день!", - пишуть фанати, які обожнюють знімки Дженнер в напівголому вигляді. Зараз, коли вона знаходиться у відпустці, їх стало ще більше, ніж зазвичай.

Раніше Кайлі демонструвала стильний образ для холодних днів, який можна брати на озброєння при складанні луків на холоди.